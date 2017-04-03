Denizden balık beklerken balık adam çıktı

İzmir Kordon’da deniz yüzeyinde büyük su kabarcıkları ve hareketlilik gören vatandaşlar, meraklı gözlerle kıyıda toplandı ancak su bulanık olduğundan ne olduğu anlaşılamadı. Yaklaşık 10 dakika süren bekleyişin ardından su yüzüne iki dalgıç çıkınca meraklı bekleyiş sona erdi.

Pasaport’ta deniz kıyısında toplanan onlarca meraklı göz, deniz içindeki hareketliliğe anlam vermeye çalıştı.



Geniş su kabancıklarının yayıldığı denizin içi görünmediğinden ne olduğu konusunda tahmin yürütüldü.





Vatoz diyenler de oldu, balina, köpek balığı tahmininde bulunanlar da... Bekleyiş 10 dakikayı geçince merak ve sabırsızlık daha da arttı.





Daha sonra su yüzüne iki dalgıç çıktı. Dalgıçların su altında kalma eğitimi aldıkları öğrenildi.