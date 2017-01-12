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DENİZLİ'DE FACİA ! BİR AİLE YOK OLDU

Denizli'de facia ! Bir aile yok oldu

Denizli'nin Çal ilçesinde bir evde çıkan yangında anne, baba ve 8 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, Çal'ın Dağmarmara Mahallesi'nde 3 kişilik bir ailenin oturduğu müstakil evde, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Yangın anında dışarı çıkan 42 yaşındaki Halil Göktürk, eşi Habibe ve 8 yaşındaki kızı Gülben evde olduğu için tekrar içeri girdi ancak bu sırada çatı çöktü. Yangında Halil Göktürk, eşi Habibe, kızı Gülben öldü.

İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA
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