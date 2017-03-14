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DENİZLİ'DE KORKUNÇ KAZA: 1 ÖLÜ, 5 YARALI

Denizli'de korkunç kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Denizli'de hafif ticari aracın TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

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Kaza, bugün saat 00.15'te, Denizli- Aydın karayolu üzerinde meydana geldi. Denizli'den Aydın yönüne giden Ceyhun Tarakçı, yönetimindeki 20 SN 686 plakalı hafif ticari araçla önünde ilerleyen Ahmet Açar'ın kullandığı 63 L 3673 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen hafif ticari araçtaki sürücü Ceyhun Tarakçı ile yolcular Altan Akçay, Günay Döner, Okan Kumral, Burak Çilkaya ve Yaşar Arı yaralandı. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Denizli Devlet ve Servergazi Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve sağlık durumu ağır olan 19 yaşındaki Altan Akçay, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hastanelerde tedavileri sürüyor. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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DHA
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