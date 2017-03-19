Denizli'de Suriyeli gerilimi ! İlçe ayağa kalktı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, Suriyeli ile ilçedeki 3 kişi arasında çıkan kavga çıktı. Olayın duyulmasının ardından yaklaşık 500 kişi ilçe meydanında toplandı, olaylara müdahale edilmek üzere Denizli merkezden takviye çevik kuvvet ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgi ve iddialara göre, Saat 21.30 civarlarında mahallenin kızlarına yan baktıkları için Suriyeli gençler ile 3 Sarayköylü genç arasında ağız dalaşı yaşandı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından iddiaya göre, yaklaşık 25 kişilik Suriyeli grup, Sarayköylü 3 gencin üzerine saldırdı. Kavga nedeniyle ismi öğrenilemeyen bir genç yaralandı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. Olayın duyulması üzerine ilçe halkından yaklaşık 500 kişi Hüseyin Kuş parkı etrafında toplandı. Toplanan öfkeli kalabalık ile Suriyeliler arasında taşlı sopalı kavga başladı. Bir grup genç, Suriyelilerin oturduğu evi taşlayarak, tek katlı evin camlarını kırdı. Müdahalede bulunan polis ekipleri, olayların büyümesi üzerine yetersiz kaldı. Olayların büyümesi üzerine Denizli Merkezden takviye çevik kuvvet ve jandarma ekipleri ilçeye sevk edildi. İlçe Kaymakamı Fatih Akkaya, Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, İlçe Jandarma Komutanı ve İlçe Emniyet Müdürü olayların yatışması için kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı.

Öfkeli kalabalığın yatıştırılmasının ardından ilçeye takviye olarak gelen çevik kuvvet ve jandarma ekipleri, kabalığın daha fazla taşkınlık çıkarmasını engelleyerek kontrollü bir şekilde dağıttı.