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DEPODAN 6 BEBEK CESEDİ ÇIKTI

Depodan 6 bebek cesedi çıktı

Kanada'da altı bebeğinin cesedi depoda çıkan kadın suçlu bulundu..

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Kanada'nın Winnipeg kentinde bir kadın, doğurduğu altı bebeğin cesedini kiraladığı bir depoya saklamaktan suçlu bulundu.

Andrea Giesbrecht adlı kadına, altı kere bir çocuğun cesedini saklamak suçlaması yöneltilmişti. Her bir suçlama, iki yıla kadar hapisle cezalandırılabilir.

Bebeklerin cesetleri Ekim 2014'te bulunmuştu.

Yargıç Murray Thompson, mahkemeye sunulan delillerin, Giesbrecht'in hamileliklerini ve sonrasında altı çocuğun doğumun sakladığı konusunda "hiçbir şüphe bırakmadığını" söyledi.

Altı tam gelişmiş ya da tam gelişmeye yakın fetüsün, çürümüş veya çürümeye yakın halde bulunduğu kaydedildi. Giesbrecht, cesetlerin bulunmasından kısa süre sonra gözaltına alınmıştı.

YARGIÇ: KANITLAR BEBEKLERİN CANLI DOĞDUĞUNU GÖSTERİYOR

Cesetlerin çürümüş olması nedeniyle, ölüm nedenleri ya da fetüslerden herhangi birinin canlı doğup doğmadığı belirlenemedi.

Ancak Yargıç Johnson kararını okurken, "Tıbbi kanıtlar, çocukların büyük ihtimalle canlı doğduklarını gösteriyor." dedi.

Giesbrecht'in tıbbi kayıtları, altı hamileliği sırasında hiç doktor görmediğini gösteriyor. Depoda bebek cesetlerinin yanı sıra, oyuncaklar, çocuk kıyafetleri ve battaniyeler de bulundu.

Yargıç Thompson ayrıca "Bu hamileliklerin hiçbirinde sorun yaşandığına dair bir kanıt yok. Sanığın tüm yaptıkları bir sonuca işaret ediyor. O da, Giesbrecht'in bu çocukların canlı doğduğunu bildiği ve doğumları saklamaya çalıştığı" dedi.

Giesbrehcht'in ceza duruşmasının tarihi henüz belirlenmedi.

BBC Türkçe
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