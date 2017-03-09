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DEPREM UZMANI MARMARA DEPREMİ İÇİN TARİH VERDİ

Deprem uzmanı Marmara depremi için tarih verdi

Deprem uzmanı, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Marmara depremi için beklenen tarihi 2039-2040 olarak verdi.

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İTÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yaptığı yazılı açıklamada Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin Kuzey Marmara'da 2030 yılına dek, 7.2 büyüklüğünde deprem beklendiği yönündeki açıklamasını değerlendirdi.
 
İki bin yıllık depremleri inceleyen Prof. Dr. Ercan "Kuzey Marmara'da son 2 bin yıldır olan depremler incelendiğinde 6.6 ile 7.2 büyüklüğü arasında bir deprem olma olasılığı yüzde 24'dür. Böyle bir deprem 6.7 büyüklüğünde 1935 yılında Erdek'te olmuştu. Bu büyüklükteki depremler her 104 yılda bir olmaktadır. Buna göre olası dönem sonu 2039-2040'dır. Marmara'da 7.2'den büyük bir deprem olma olasılığı ise yüzde 5'dir. Bu büyüklükte bir deprem 570 yılda bir olmaktadır. Gölcük depreminin 7.5 olması nedeniyle, Marmara aşırı orada dinginleşmiş, büyük bir deprem yaratma olasılığı azalmıştır. Böyle bir deprem 2500 yılından önce olması şaşırtıcı olur. Ne var ki, Marmara'nın en çok olan depremleri, yüzde 71 olasılıkla; 6.0 ile 6.5 büyüklükleri arasındaki depremleridir ki, bunlar da her 30 yılda bir olmaktadır. Eğer, sayın bakanın sözünü ettiği gibi 2030'dan önce İstanbul'da deprem olacaksa, bunun büyüklüğünün 6.5'u geçmesi beklenmemelidir" ifadelerine yer verdi.
 

DHA
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