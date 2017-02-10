Tedavi edilmesi gereken varis hastalığı kontrol altına alınmaz ise estetik açıdan selülit gibi rahatsızlıklara, sağlık açısından ciddi önemi olan enfeksiyon riski taşıyan ülserlerin oluşmasına ve damar içinde biriken kanın zamanla bu bölgede kuruyup pıhtılaşmasına yani tomboza neden olabilir. Yüzeysel venlerde görülen varis tabloları far edilebilir ve şikâyet belirtileri de vardır. Ancak derin toplardamarlarda bulunan bir varis tablosu ağrı, şişlik gibi belirtiler vermedikçe anlaşılmaz ve kişi varis hastası olduğunun farkında olmaz.

Derin toplardamarlardaki varis zaman içerisinde kişinin normal beslenme ve madde kullanımı alışkanlıklarına paralel olarak damar içerisinde damar yüzeyine tutunan pıhtıların oluşmasına neden olur. Bu duruma derin damarlarda olduğundan derin ven trombozu (DVT) denir.

Derin ven trombozunda oluşan pıhtı her an yerinden kopup kan dolaşımına girme riskine sahiptir. Kirli kanın vücuttaki döngüsü küçük dolaşımla ilgilidir. Küçük dolaşım da ise kirli kan önce dokulardan toplardamarlar aracılığıyla toplanır ve kalbin sağ kulakçığına gelir. Kalbin sağ kulakçığı ve ardından sağ karıncıktan çıkarak akciğerlere temizlenmek üzere gönderilir. İşte kan akımına giren pıhtı bu yollardaki herhangi bir bölgenin tıkanmasına ve akciğere giden kan akımının bozulmasına neden olur. Bu şekilde gerçekleşen tablo ciddi hayati riskler taşır. Ölümle sonuçlanabilir. Bu şekilde gelişen tabloya da tıp dilinde akciğer embolisi denmektedir. Bu nedenlerden dolayı varisler akciğer embolisi riski oluşturmakta olup, kontrol altına alınması gereken sağlık sorunlarıdır.

Derin toplardamar trombozunda bazen pıhtı kendiliğinden eriyebilir fakat genellikle bu bölgelerde kısmi tıkanmalara da yol açabilir. Bu tıkanmalar sonucunda toplardamarlardaki kapakçıkların hasar görmesine neden olur ve ilerleyen zamanlarda kirli kan bu bölgelerde daha çok birikmeye başlar. Ve ardından bacaklarda şişme, ağrı, gerginlik, renk değişikliği ile karakterize olan varis bulguları daha etkili bir şekilde görülmeye başlanır. Fakat buradaki bulgu artık varis oluşumunu çoktan geçmiş, artık dolaşım sorunu yaratan pıhtı halindedir.

Toplardamarlarda önlenmeyen varisler, ilerledikçe, derin ven varis trombozlarına, derin ven trombozlarındaki pıhtının bu venleri kapatmasına paralele olarak bacaklarda şişlik oluşmasının giderek artmasına, giderek artan şişkinlik sonucu, bazı durumlarda arter dolaşımının da etkilenmesine neden olabilir. Bu şekilde beslenemeyen bacakta gangren oluşumu da görülebilmektedir. Böyle bir gelişim tablosunun adı artık Phlegmasia Cerulea Dolens olarak tıpta adlandırılan ve bacağın kaybına neden olan durumdur.

Özetle derin ven trombozunda, varis oluşumlarına ya da başka bir sebeple kan akımının yavaşlaması, bunun yanında kişinin kanının pıhtılaşmaya olan yakınlığının artması, toplardamar iç yüzeyinin hasar görmesi veya bozulmasıyla oluşan, kontrol altına alınmayan varislerin komplikasonudur.