  • Hollywood filminde inanılmaz Erdoğan detayı
  • Lise cinayetinin ardından satanist örgüt çıktı
  • İstanbul'da dev operasyon ! Giriş çıkışlar tutuldu
  • Erdoğan'dan AK Parti'ye referandum talimatı
  • İŞSİZLİK RAKAMLARI AÇIKLANDI
YEREL HABERLER
Aydın Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

DESTE DESTE PARAYLA FOTOĞRAF ÇEKTİRMİŞTİ, TUTUKLANDI

Deste deste parayla fotoğraf çektirmişti, tutuklandı

Aydın'da 3 milyon liralık banknotlar ile çektirdiği fotoğrafla haber olan inşaat firmasının sahibi dolandırıcılık suçundan tutuklandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Aydın'da bir süre önce bir milyon dolar para ile fotoğraf çektirip sosyal medya hesabından paylaşan ve ardından da bu fotoğrafı haber olan bir inşaat firmasının sahibi yüzlerce kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı gerekçesi ile tutuklandı. Aralarında çok sayıda polisin de bulunduğu mağdurlardan bazıları teslim almayı hayal ettikleri evlerin inşaatının önünde gözyaşlarını tutamadı. Mahkeme kararı ile işadamının şantiyelerinden birinin önündeki bazı malzemelere el konulurken, dolandırıldıklarını ileri süren hak sahipleri ise çaresiz gözlerle yaşananları izledi.

Edinilen bilgiye göre; yıllar önce Adnan Menderes Üniversitesi'nde memur olarak çalışan ve daha sonra diplomasının sahte olduğu ve usulsüzlük yaptığı iddiasıyla memuriyetten atılan B.D. bir süre önce Aydın'da müteahhitliğe başladı. Kısa sürede Aydın'ın en meşhur müteahhitleri arasına giren ve özel plaklı makam aracı ile dolaşmaya başlayan B.D. geçtiğimiz aylarda da bir milyon dolar tutarındaki TL ile poz verip halkın güvenini kazanarak temelden daire satmaya başladı. Piyasanın oldukça altına rakamlarla daire satan ünlü müteahhit B.D. geçtiğimiz hafta ortadan kaybolunca durumdan şüphelenen başta çok sayıda mağdur polis olmak üzere vatandaşlar mahkemeye ve emniyete başvurdu.

Deste deste parayla fotoğraf çektirmişti, tutuklandı

Yaklaşık 80 milyon TL ile ortadan kaybolduğu belirtilen ünlü müteahhit Yalova'da yakalanarak getirildiği Aydın'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Maket üzerinden usulsüz olarak evlerin satışını yaptığı belirtilen müteahhitten çeşitli firmalar da paralarını alamayınca şahsın firmasına ait şantiyelerden birinde mahkeme kararı ile inşaat malzemelerine el konuldu.

"Bazıları tepki gösterdi bazıları ağladı"

Haciz işlemi sırasında bazı mağdurlar evlerin firmanın değil kendilerine ait olduğunu belirterek malzemelerin alınmasına tepki gösterirken bazı vatandaşlar ise kaybettikleri paralarına üzüldü. Bazı vatandaşlar ise düştükleri zor durum nedeniyle gözyaşlarını tutamadı. İnşaatta çalışan ve kendilerinin de dolandırıldığını ifade eden işçiler de B.D.'ye tepki gösterip beddua okudular.

İHA
1268
-
Frikiklere aldırış etmediler ! Sokak ortasında...Frikiklere aldırış etmediler ! Sokak ortasında...
Oynadığı sahneleri utanarak izlediOynadığı sahneleri utanarak izledi
İzmir'de mide bulandıran olay !İzmir'de mide bulandıran olay !
''Cinsel güç artırıcı'' diye sattılar bakın ne çıktı''Cinsel güç artırıcı'' diye sattılar bakın ne çıktı
Kuzey Kore lideri dünyayı şoke ettiKuzey Kore lideri dünyayı şoke etti
Taciz iddiasında kendini böyle savundu !Taciz iddiasında kendini böyle savundu !
Silahını temizlerken ablasını öldürdüSilahını temizlerken ablasını öldürdü
Hediye vereceğiz deyip...Hediye vereceğiz deyip...
Bıçaklı kişinin vurulma anlarıBıçaklı kişinin vurulma anları
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS