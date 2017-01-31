Dev banka 425 milyon dolar ödeyecek

Deutshe Bank, 2011-2015 döneminde 10 milyar doların Rusya dışına çıkmasını sağlayan 'mirror trade' uygulaması nedeniyle New York'un bankacılık otoritelerine 425 milyon dolar ödemeyi kabul etti.



Konuya yakın kaynaklar da İngiltere Finansal Yönetim Otoritesi (FCA) şüpheli işlemler nedeniyle Deutsche Bank'a 200 milyon dolar civarında ceza kestiğini öne sürdüler.