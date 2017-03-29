Dev banka adım adım iflasa gidiyor

İtalya'da regülatörler tarafından kurtarılabilir olup olmadığı incelenmekte olan Banca Popolare di Vicenza 2016 yılı için 1,9 milyar euro zarar ettiğini ve mevduat kaybettiğini açıkladı.
Popolare di Vicenza ve Veneto Banca bu ay İtalyan hükümeti tarafından kurtarılmayı talep etmişlerdi.
Veneto merkezli bu iki banka, 1 yıldan kısa bir süre önce devlet destekli özel bankacılık fonu Atlante tarafından kurtarılmışlar, 3.4 milyar euro sermaye enjekte edilmişti. İki bankanın, ayakta kalabilmek için 5 milyar euroya daha ihtiyaç duydukları tahmin ediliyor.
Ancak Avrupalı otoriteler henüz bu iki bankanın borç ödeme yeterlilikleri olup olmadığına karar vermiş ve yeniden yapılanma planlarını onaylamış değiller.
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İtalya'da Pop Vicenza bankası 2016'da 1.9 milyar euro zarar ettiğini açıkladı.
İtalya'da regülatörler tarafından kurtarılabilir olup olmadığı incelenmekte olan Banca Popolare di Vicenza 2016 yılı için 1,9 milyar euro zarar ettiğini ve mevduat kaybettiğini açıkladı.
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