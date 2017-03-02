Dev bankada şirkette büyük skandal

ABD'nin en büyük ikinci bankası Wells Fargo, "sahte hesap skandalı" dolayısıyla 8 üst düzey yöneticisinin yıllık ikramiyesini kestiğini duyurdu.



Bankadan yapılan açıklamada, Wells Fargo Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Tim Sloan, Üst Finans Yöneticisi (CFO) John Shrewsberry, Varlık ve Yatırım Yönetimi Müdürü David Carroll, İnovasyon Müdürü Avid Modjtabai, İdari Memur Şefi Hope Hardison, Başmüfettiş David Julian, Risk Derecelendirme Şefi Michael Loughlin ve Genel Danışman James Strother'in 2016 yılı ikramiyelerini alamayacakları belirtildi.



Söz konusu 8 üst düzey yöneticinin aynı zamanda 2014'te hak kazandığı ancak geçen yıl almaları gereken primlerin de yarısının ödenmeyeceği bilgisine yer verilen açıklamada, bu kişilerin kesinti yapılan ikramiye ve prim alacaklarının toplamının yaklaşık 32 milyon doları bulduğu kaydedildi.



Wells Fargo Üst Yöneticisi Sloan, yönetim kurulunun aldığı kararı tamamen desteklediğini belirterek, bankanın müşterilerine karşı yükümlülüklerini yerine getirerek, tekrar etik kurallar çerçevesinde sorumluluklarını üstlenen bir kurum olmak istediklerini bildirdi.



Wells Fargo'nun açıklamasında ayrıca, sahte hesap skandalına ilişkin soruşturmasının devam ettiği belirtildi.



SKANDALIN GEÇMİŞİ



ABD Tüketici Finansal Koruma Bürosu, geçen eylül ayında, banka çalışanlarının satış ve performans hedeflerini tutturmak için 2 milyondan fazla yetkisiz hesap açıldığını ve bunların diğer müşterilerin hesaplarından gizlice para transferiyle finanse edildiğini duyurmuştu. Wells Fargo, skandala karışan 5 bin 300 çalışanını işten çıkarırken, 185 milyon dolar cezaya çarptırılmıştı.



Bankanın eski Üst Yöneticisi (CEO) John Stumpf, kamuoyundan ve ABD Kongresinden gelen baskılar üzerine, geçen ekim ayında önce 41 milyon dolar değerindeki Wells Fargo hisseleri ve 2016 ikramiyesinden vazgeçmiş, daha sonra da emekliliğe ayrılmıştı. Öte yandan, bankanın eski bir çalışanının 2007'de yazdığı ancak ekim ayında ortaya çıkan iki mektubu, yasadışı uygulamanın yaklaşık 10 yıllık geçmişinin olduğunu göstermişti. Wells Fargo bünyesinde 1994'ten bu yana çalışan kişinin, kendi şubesinde açılan sahte hesapları "etik dışı ve usulsüz" bulduğu gerekçesiyle kurum içinde gerekli yerlere bildirdiği ancak sonuç alamayınca durumu Stumpf'a mektupla izah ettiği ortaya çıkmıştı.



Wells Fargo, 10 gün önce 4 yöneticisinin işine son verildiğini duyurmuştu.