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DEV BANKADA ŞİRKETTE BÜYÜK SKANDAL

Dev bankada şirkette büyük skandal

ABD'nin ikinci büyük bankası Wells Fargo'nun 8 yöneticisi, skandal dolayısıyla 32 milyon doları bulan ikramiye ve primlerini alamayacak.

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ABD'nin en büyük ikinci bankası Wells Fargo, "sahte hesap skandalı" dolayısıyla 8 üst düzey yöneticisinin yıllık ikramiyesini  kestiğini duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamada, Wells Fargo Başkanı ve Üst Yöneticisi  (CEO) Tim Sloan, Üst Finans Yöneticisi (CFO) John Shrewsberry, Varlık ve Yatırım  Yönetimi Müdürü David Carroll, İnovasyon Müdürü Avid Modjtabai, İdari Memur Şefi  Hope Hardison, Başmüfettiş David Julian, Risk Derecelendirme Şefi Michael  Loughlin ve Genel Danışman James Strother'in 2016 yılı ikramiyelerini  alamayacakları belirtildi.

Söz konusu 8 üst düzey yöneticinin aynı zamanda 2014'te hak kazandığı  ancak geçen yıl almaları gereken primlerin de yarısının ödenmeyeceği  bilgisine  yer verilen açıklamada, bu kişilerin kesinti yapılan ikramiye ve prim  alacaklarının toplamının yaklaşık 32 milyon doları bulduğu kaydedildi.

Wells Fargo Üst Yöneticisi Sloan, yönetim kurulunun aldığı kararı  tamamen desteklediğini belirterek, bankanın müşterilerine karşı yükümlülüklerini  yerine getirerek, tekrar etik kurallar çerçevesinde sorumluluklarını üstlenen bir  kurum olmak istediklerini bildirdi.

Wells Fargo'nun açıklamasında ayrıca, sahte hesap skandalına ilişkin  soruşturmasının devam ettiği belirtildi.

SKANDALIN GEÇMİŞİ

ABD Tüketici Finansal Koruma Bürosu, geçen  eylül ayında, banka çalışanlarının satış ve performans hedeflerini tutturmak için  2 milyondan fazla yetkisiz hesap açıldığını ve bunların diğer müşterilerin  hesaplarından gizlice para transferiyle finanse edildiğini duyurmuştu.  Wells Fargo, skandala karışan 5 bin 300 çalışanını işten çıkarırken, 185  milyon dolar cezaya çarptırılmıştı.

Bankanın eski Üst Yöneticisi (CEO)  John Stumpf, kamuoyundan ve ABD Kongresinden gelen baskılar üzerine, geçen ekim  ayında önce 41 milyon dolar değerindeki Wells Fargo hisseleri ve 2016  ikramiyesinden vazgeçmiş, daha sonra da emekliliğe ayrılmıştı. Öte  yandan, bankanın eski bir çalışanının 2007'de yazdığı ancak ekim ayında ortaya  çıkan iki mektubu, yasadışı uygulamanın yaklaşık 10 yıllık geçmişinin olduğunu  göstermişti. Wells Fargo bünyesinde 1994'ten bu yana çalışan kişinin, kendi  şubesinde açılan sahte hesapları "etik dışı ve usulsüz" bulduğu gerekçesiyle  kurum içinde gerekli yerlere bildirdiği ancak sonuç alamayınca durumu Stumpf'a  mektupla izah ettiği ortaya çıkmıştı.

Wells Fargo, 10 gün önce 4 yöneticisinin işine son verildiğini duyurmuştu.

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