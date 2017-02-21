Dev bankanın hisseleri satıldı

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA), Garanti Bankası'nın yüzde 9,95'ini Doğuş Grubu'ndan satın almak üzere mutabakata vardı.

Grup açıklamasına göre, Doğuş Grubu ve BBVA, Garanti Bankası'nın yüzde 9,95'ini temsil eden 417 milyon 900 bin TL nominal değerdeki payın BBVA tarafından satın alınması konusunda mutabakat sağladı. Beher pay bedelinin 7,95 TL olarak belirlendiği satın alım sonucu, toplam satış bedeli 3 milyar 322 milyon 305 bin TL olarak gerçekleşecek. Satın alma işlemi gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasını takiben kesinleşecek.

Söz konusu satın alma sonucunda BBVA'in Garanti Bankası sermayesindeki payı yüzde 49,85'e yükselecek. Taraflar arasında daha önce imzalanmış olan 19 Kasım 2014 tarihli Hissedarlar Sözleşmesi de yeni anlaşmanın kapanış tarihinden itibaren sona erecek. Garanti Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Ferit Şahenk sürdürmeye devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, şunları kaydetti:

"BBVA ile 2011 yılında başlayan güçlü ortaklığımız sonucunda başta ülkemiz ekonomisi olmak üzere bankacılık anlamında çok başarılı işler gerçekleştirdik. Grubumuzun ve BBVA'in uyumlu birlikteliğinin sonucu olarak gücünü her geçen gün perçinleyen Garanti Bankası, bu işlemle beraber Türk ekonomisine hizmet etmeye ve katkıda bulunmaya devam edecektir. BBVA'in bu satın almayı yapmak istemesindeki en önemli vurgu Türkiye ekonomisine ve Türk bankacılık sektörüne duyulan güvendir. Ortaklarımız Türkiye’de önemli bir bankacılık potansiyeli görmekte ve bu potansiyeli gerçekleştirmek istemektedir.

Doğuş Grubu olarak Türk ekonomisine bu önemli yabancı yatırımın girmesine vesile olmaktan onur duyuyoruz. BBVA ile ahenkli beraberliğimizi kendilerine ev sahipliği yaparak sürdüreceğiz. Doğuş Grubu olarak, yarım asrı aşan süreçte tüm yatırımlarımızda stratejimizi ülkemize değer katmak üzere şekillendirdik. Bu çerçevede çalışmalarımızı sürdürdüğümüz sektörlerde ekonomimize güç ve değer katacak, istihdama katkıda bulunacak adımlarla ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz."