Dev cami projesinde sona doğru

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen pazar incelediği İstanbul'daki Çamlıca Camisi'ndeki çalışmaların yüzde 80'i tamamlandı.

Çamlıca Camisi Yaptırma Derneği Başkanı Ergin Külünk"Cumhurbaşkanımıza devam eden proje hakkında bilgileri aktardık. Çok dikkatli şekilde dinledi. Detaycı kişiliği ile devam eden projede bize yeni fikirler verdi. Bizi dinledikten sonra kendi düşüncelerini paylaştı. Detaylara dikkat çekti. Düşüncelerini not ettik" dedi.

AÇILIŞ BU YIL YAPILACAK

Projenin fikir aşamasından bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürekli olarak projeyle yakından ilgilendiğini belirten Külünk, caminin açılışının bu yıl yapılacağını söyledi.

Caminin temeli, Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 2013'te atılmıştı. Tamamlandığında cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olacak olan caminin altı minareli kubbesine alem yerleştirildi.

Caminin ince işçilikleri için İstanbul içinde ve dışarıda 15 atölyede çalışmalar sürüyor. Cam, mermer, kürsü mihrap gibi tezyinat çalışmalarında son düzenlemeler yapılıyor.

50 BİN KİŞİ AYNI ANDA İBADET EDEBİLECEK

Çatısı kurşunla kaplanan 72 metre yüksekliğinde 35 metre çapındaki dev kubbesine 3 metre 30 santim çapında, 7 metre 65 santim boyundaki alem konuldu.

Yapımı tamamlanan minarelerinin toplam uzunluğu 608 metreyi bulan cami bittiğinde 50 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek. Afet anında da 100 bin kişi camide barınabilecek.