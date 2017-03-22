Dev denizanalarının göçü kamerada

Her yıl Haziran ayında Kızıldeniz'den göç ederek Akdeniz ve Ege kıyılarını istila eden denizanalarının bu yıl ki göçü erken başladı.Marmaris kıyılarında dalış gerçekleştiren bir dalgıç karşısında dev deniz analarını görünce önce şaşkınlık yaşadı. Dalgıç zehirli olduğunu bildiği denizanalarına yaklaşmamaya özen göstrererk kamerasını çalıştırıp denizanalarının Akdeniz'e göçünü görüntüledi.

Son yıllardaki deniz suyundaki ısı artışı ve kirlilik, denizanası sayısını artırırken bu durum da, deniz ekosistemini olumsuz etkiliyor. Akıntılarla hareket ettiklerine inanılan bu yaratıkların bilinçli bir şekilde göç ettiklerini bilim adamları tarafından yakın tarihte keşfedildi.Genellikle yerleşim yerlerinde çoğalmaya başlayan denizanalarının kirliliği takip ettiği düşünülüyor. Eskiden açık denizlerde gezinen denizanalarının kıyılara olan bu saldırısı yakın kıyı balıkçılığını tehdit ediyor.