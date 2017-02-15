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DEV HOLDİNG MOİL'İN TAMAMINI SATIN ALDI

Dev holding MOil'in tamamını satın aldı

Demirören Holding, yüzde 70’ine sahip olduğu Milan Petrol’ün tamamını satın aldı.

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Akaryakıt sektörünün hızlı büyüyen şirketi Milan Petrol’ün (MOil) yüzde 70 hissesini 2010 yılının haziran ayında Bölünmez Ailesinden satın alan Demirören Ailesi, 9 Şubat 2017 tarihi itibariyle MOil’in kalan yüzde 30’luk hissesini de bünyesine kattı. Bu satın alma işleminin ardından MOil’in “yüzde 100”ü demirören holding’in oldu.

Türkiye genelinde 460 akaryakıt ve LPG istasyonuyla faaliyet gösteren MOil, perakende satışlarda sektörde 10’uncu sırada yer alıyor.

Akaryakıt dağıtım şirketi olan MOil’in faaliyet alanları, perakende satışlar, ticari yakıtlar, endüstriyel yakıtlar, şirket nakliyesi ve MOil’in İzmir çiğli’de yüksek teknolojiye sahip; yıllık 30 bin ton üretim kapasitesi olan ve kaliteden ödün vermeden ürettiği madeni yağ fabrikası bulunuyor. Yüzde 100’ü Demirören Holding’in yönetimine geçen şirketin şimdiki hedefi, “Yapılacak yeni yatırımlarla birlikte şu anda 460 olan istasyon sayısını toplamda 600’e çıkarmak” olarak açıklandı.

Milliyet
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