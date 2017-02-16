Dev Holding'den 'kısmi bölünme" açıklaması

Akfen Holding AŞ ile Akfen Mühendislik AŞ arasında kısmi bölünme sözleşmesi imzalandı.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, Akfen Holding AŞ (devreden) ile Akfen Mühendislik AŞ (devralan) arasında kısmi bölünme sözleşmesi imzalandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Devreden şirketin yönetim kurulu, aktifine olumlu etkisi olan, mevcut iş planlarını dikkate alarak optimal sermaye yapısına ulaşmış, öz sermayeye güçlü nakit akımları yaratabilen ve yaratma potansiyeli olan, temettü verimliliği yükselen şirketlerin paylarının tutulması; yatırım ihtiyaçları ve geliştirme çalışmaları devam eden şirket paylarının ise kapsam dışına çıkarılması kararı alındığından ve bu kapsamda devredenin faaliyet alanından çıkarmak istediği varlıkları devralan faaliyet konusuna katmak istediğinden işbu sözleşme imzalanmıştır."