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DEV HOLDİNGTE YÖNETİM DEĞİŞTİ

Dev holdingte yönetim değişti

TMSF, tarafından yönetilen Boydak Holding'de yeni görevlendirmeler yapıldı.

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Boydak Holding'de bir süredir beklenen yönetim kurulundaki görev değişiklikleri yapıldı. Holdingin internet sitesinde de yönetimde yapılan değişiklikler yer aldı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında önce kayyum atanan ve daha sonra TMSF tarafından yönetilen Boydak Holding'de Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Şener ile Holdingin CEO'su Ertunç Laçinel de görevlerinin başında kaldı.

Holdingin Yönetim Kurulunda ise Taner Yalçın dışında diğer isimler değişti. Buna göre Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Güzeldülger, Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Yılmaz Güney, Serkan Ertürk ve Ramazan Erikli'nin görevleri sona erdi.

Bu isimlerin yerine yönetim kurulu başkan vekilliğine Muhiddin Gülal, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Doğuş Bektaş, Recep Kılınç ve Resul Memiş getirildi.

DHA
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