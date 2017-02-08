Dev kurumda istifa krizi !

Geçen yıl Nisan ayında yeniden yapılanma kapsamında Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine getirilen Osman Saraç'ın yönetime sunduğu istifa kabul edilmedi.

Bir süredir yönetimle anlaşmazlık yaşadığı iddia edilen Saraç'ın istifası, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ile Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan veto yedi.



Borsa İstanbul Genel Müdürü Osman Saraç, BloombergHT'ye "Sayın Bakanımızın bilgisi dahilinde görevimin başındayım" açıklamasında bulundu.

OSMAN SARAÇ KİMDİR?

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde, lisansüstü eğitimini Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı’nda yapmış olan Osman Saraç, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık alanında doktorasına devam ediyor.

1998-2005 yılları arasında Maliye Müfettişliği, 2005-2006 yılları arasında İstanbul Altın Borsası’nda Başkan Yardımcılığı, 2006-2013 yılları arasında İstanbul Altın Borsası Başkanlığı, 2013-2016 yılları arasında ise Yeminli Mali Müşavirlik yaptı. 2005 yılında Kalkınma Bankası A.Ş. iştirakinde Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2005-2013 yılları arasında TOBB Sermaye Piyasası Meclis Üyeliği, TOBB Kuyumculuk Piyasası Meclis üyeliği görevlerinde bulundu.

2016'da Borsa İstanbul Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Osman Saraç aynı tarihte Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür olarak atandı.