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DEV OPERASYONDA YAKALANDILAR: 45 GÖZALTI

Dev operasyonda yakalandılar: 45 gözaltı

Kayseri'de aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 45 kişi gözaltına alındı.

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Kayseri'de Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı ve kesinlikleşmiş hapis cezası bulunan 45 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından günün erken saatlerinde 260 polisle, 65 adrese yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan, çeşitli suçlardan aranan ve mahkemeye zorla getirilmesi kararı bulunan 45 kişi evlerinde gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirilen şüpheliler, ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Halen devam eden operasyonda gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

DHA
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