Dev operasyonların hedefi belli oldu!

Operasyonlarının ana hedefi ise terör örgütü PKK'nın yaz üslenmesine engel olmak, eylem kapasitesini çökertmek ve yedek sığınaklarını imha etmek...

Lice'de 18 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edil­mesiyle başlayan müş­terek operasyona 8 binin üzerinde asker, polis özel harekât timleri ve korucular katılıyor. Aynı şekilde Bingöl Genç kırsalındaki operasyonda da 49'uncu Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı 5 tabur asker görev yapıyor. Terör örgütüne ait çok sayıda sığınağa ulaşılmasında havadan indirmenin etkisi büyük. Teröristlerin operasyonları önceden haber almasına imkân tanınmadan ÎHA'lardan alman görüntü ve istihba­rat sonucu güvenlik güçleri helikopterlerle operasyon bölgesine indirildi.

PKK'lı teröristlerin yaz aylarında terör saldırılan için üslendiği sığınaklar; sık ağaçların bulunduğu yüksek rakımlı ormanlık araziye ve vadiler içine inşa ediliyor. Terör örgütünün; Münbiç ve Rakka'daki gelişmelere bağlı olarak bir yandan da ABD'nin atacağı adımlara göre pozisyon almaya çalıştığı tespit edildi. Güvenlik güçleri, tespit edilen yerlere çok güçlü ve planlı şekilde müşterek operasyon düzenliyor.

YEDEK SIĞINAKLAR

Operasyon düzenlenen bölgeler, PKK'lılann 4L' şeklinde konuşlandığını gösteriyor. Mardin ve Diyarbakır arasındaki bölgeye konuşlanan ve yığınak yapan teröristlerin yoğun olarak bulunduğu bir diğer bölge ise Şırnak'ın kuzeyindeki Besta-Dereler mevkii. Van-Çatak ile Pervari-Çukurca hatları arasındaki bölgede ise kar erimeye başlayınca teröristler, rakım olarak daha alçak yerlere iniyorlar. Bazı yerleri savunma, taciz ateşi ve şaşırtma amaçlı olarak değiştirilebilir sığınak olarak kullanıyorlar. Yedek sığmak olarak kullandıkları yerleri ikinci yıldan sonra ana sığınağa dönüştürüyorlar. Son operasyonlarda, yedek sığmakların kenarlarına ve vadi diplerine pusu için avcı çukurları kazdıkları da tespit edildi.