Dev saadet zinciri: 100 milyon euro topladılar !

Bir zamanlar Türkiye gündemine damga vuran Titan saadet zincirinin bir benzerinin daha oluştuğu ortaya çıktı. Bu kez sanal para birimi üzerinden yeni üyelikler yapılıyor. Son bir yılda 24 bin kişiden 100 milyon Euro’ya yakın para toplandı. Toplanan paraların, döviz büroları üzerinden Malta ve Slovenya’ya gönderildiği ifade ediliyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı şirketin denetime alırken, Malta'dan da 'Paranız batabilir dikkatli olun' uyarısı yapıldı.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre; Türkiye’nin, 90'lı yıllarda Kenan Şeranoğlu'nun kurduğu 'Titan' ile tanıştığı 'saadet zincirlerine' bir yenisi eklendi. Bu kez sistem, dijital para birimi üzerine kuruldu. Ortada herhangi bir ürün yok. Bir tür piramit ponzi sistemi ile yeni üyelikler yapılıyor. Türkiye genelindeki bir çok ilde otellerde yapılan sunumlarda yeni üyelerin sisteme girişi sağlanıyor. Sisteme giren kişi belli bir miktar ödeyerek giriyor. 300 dolar ile giriş yapan da var 24 bin Euro ödeyerek giriş yapan da... Sistem, yeni üye kazandırdıkça kazandırma üzerine kurulu. Sisteme yeni üye kazandıran, komisyonun yanı sıra puan da kazanıyor.

50 BİN EURO GETİRİP YATIRAN VAR

Adının yazılmasını istemeyen bir kişi, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, kendisine de sisteme dâhil olması için teklif yapıldığını belirterek “20 bin Euro veren ertesi gün hipnoz olmuş gibi 50 bin Euro veriyor. Ürkütücü bir durum yaşanıyor” dedi.

KARİYERE GÖRE KAZANÇ

Piramit modele göre şekillenen sistemde, belirli kariyer basamakları var. Coinspace’nin sunum ve tanıtımlarında, iddiaya göre, günlük kazancı 1000 Euro olan da var 40 bin Euro olan da. Edinilen bilgilere göre, son aylarda çığ gibi yayılan sisteme şimdiye dek Türkiye’den 24 bin kişi üye yapıldı. Hedef ise bir yılsonunda 100 bin üyeye ulaşmak. Söz konusu kişilerden toplanan paranın tutarı ise 100 milyon Euro olarak açıklanıyor. Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, toplanan paraların önemli bir bölümü döviz büroları üzerinden Malta ve Slovenya’ya çıkarılıyor.

HİSSEYİ DEVRETTİ

Selçuk Özkan’ın (48) kurduğu Coinspace İnternet Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş isimli şirkette geçtiğimiz yıl ortasında hisse devri oldu. 600 bin TL sermayeli şirketin 570 bin TL’lik hissesi Malta’da yaşayan Slovenya uyruklu Mojca Plut’a devredildi. Yine Selçuk Özkan'ın geçtiğimiz yıl sonunda Ankara'da kurduğu Espasnet İnternet Bilgisayar Hizmetleri Tic. A.Ş isimli şirket üzerinden ise sistemin network ayağını yürütülüyor.

‘PARANIZI KAYBEDEBİLİRSİNİZ’

Ulaşılan belgelere göre, yeni bir tür ‘saadet zinciri’ olarak anılan Coinspace’yi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetim programına aldı. Benzer bir uyarı ise Malta Finansal Hizmetler Otoritesi’nden geldi. Kurumdan yapılan açıklamada, Coinspace ile ilgili herhangi bir lisans veya yetki belgesi vermedikleri duyuruldu. Kurum açıklamasında, sisteme dâhil olmak isteyenleri, ‘paranızı kaybetme riski var’ şeklinde uyardı.





Sisteme giriş için 300 Euro veren de var 24 bin Euro veren de.



Öte yandan, Coinspace’ye yeni üye kazandırmak için bir kamu bankası ile anlaşmaya varıldığı yönündeki paylaşımlar nedeni ile bankadaki 6-7 milyon liraya bloke konulduğu öğrenildi.

ÖZKAN: YAPTIĞIMIZ İŞLEM YASAL

Konu ile ilgili telefonla görüştüğümüz Selçuk Özkan ise, yürüttükleri faaliyetlerin yasal çerçevede olduğunu söyledi. Özkan, yapılan ödemelere karşı faturaların da kesildiğini şirket olarak vergi ödemesini de yaptıklarını savundu.