Dev şirketin başkanı 6 ay sonra bıraktı

Jones, şirketin başına Uber'in imajına katkı sağlaması amacı ile transfer edilmişti. Jones, Rueters'a yaptığı açıklamada, Uber'e misyonu ve yapabilecekleri nedeniyle katıldığını, ancak yaşadıklarının kariyerine rehberlik eden liderlik anlayışı ile uyuşmadığını belirterek, "Artık başkanlığına devam edemediğim açıktır" ifadesini kullandı.



Jones, Uber’e pazarlama şefi olarak görev yaptığı perakende zinciri Target’tan ayrılarak katılmıştı.



PATRONU TAKSİCİ İLE TARTIŞMIŞTI



Uber son zamanlarda 8 milyar değerinde mal varlığına sahip olan şirketin patronu Travis Kalanick'in bir taksici ile yaşadığı tartışmanın video görüntüsü ile kamuoyuna taşınmasıyla gündeme gelmişti.



San Francisco'da gerçekleşen olayda, şoför Fawzi Kamel Kalanick'e şirketin değişen iş modeli sonrası daha az ücret aldığı için şikayet etmiş ve 97 bin dolar kaybettiğini söylemişti. Şöför Kalanick'e "Her gün bir şeyleri değiştiriyorsunuz. Her gün bir şeyleri değiştiriyorsunuz" diye bağırmış, bunun üzerine Kalanick şoföre sert bir üslupla "Saçmalık" diye yanıt vermiş ve tartışma daha da uzamıştı.



Kalanick, görüntülerin kamuoyunda yer almasının ardından çalışanlarına yönelik bir açıklama yaparak, yaşanan olay sebebiyle özür diledi. Kalşanick, şu ifadeleri kullanmıştı:



"Bu olaydan oldukça utanç duyduğumu sözlemek istiyorum. Lideriniz olarak benim işim liderlik yapmak; bu da hepimizi gururlandıracak davranışlarla sağlanır. Yaşanan olayda bunu yapamadım ve bunun hiçbir izahı yok. Videodaki şoför tarafından dile getirilen eleştiri benim bir lider olarak değiştirmem ve geliştirmem gereken sert bir uyarıdır. Hayatımda ilk defa liderlik yardımına ihtiyacım olduğunu itiraf ediyorum ve bu yardımı alma konusunda kararlıyım."



TAKSİCİLER TARAFINDAN PROTESTO EDİLİYOR



Uber haksız rekabete neden olduğu gerekçesi ile dünyanın çeşitli ülkelerinde taksiciler tarafından sık sık protesto gösterileri ile karşılaşıyor.



Son olarak geçtiğimiz Ocak ayında New York John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda çok sayıda göçmenin gözaltına alınması sebebiyle taksiciler boykot için çalışmama kararı almış fakat şirket havalimanına araç göndermeyi sürdürdüğü için sosyal medya üzerinden #DeleteUber kampanyası başlatılmıştı.