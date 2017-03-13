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DEV ŞİRKETİN TAŞINMAZLARI AÇIK ARTIRMAYA ÇIKIYOR !

Dev şirketin taşınmazları açık artırmaya çıkıyor !

Kavuklar Grubu'na ait gayrimenkuller, açık artırmayla satışa çıkarılıyor.

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İzmir'de Bornova, Bayraklı ve Karşıyaka ilçelerinde, Kavuklar Grubu'na ait gayrimenkuller 20 Mart günü açık artırma usulü ile satılacak. Kavuklar Grubu’nun sahipleri de FETÖ soruşturması kapsamında Ağustos ayı sonunda tutuklanmıştı.

Bünyesinde, akaryakıt, otomotiv ve gayrimenkul şirketlerin de bulunduğu Kavuklar Grubu’nun sahipleri de FETÖ soruşturması kapsamında Ağustos ayı sonunda tutuklanmıştı. Soruşturma savcılığının talebi sonrası gruba ait şirketlerin denetim TMSF’ye geçmişti.

Kavuklar Grubu Kayyum Heyeti tarafından satışa çıkarılan gayrimenkullerin toplam değeri 92 milyon 250 bin TL.

İl - İlçe- cinsi - başlangıç bedeli

1) İzmir - Bornova - Arsa (3 bodrum kat zemin kat 7 normal kattan oluşan natamam iş merkezi,) 46.500.000 TL
2) İzmir - Bayraklı - Arsa -4.500.000 TL
3) İzmir - Bayraklı - Bağımsız Bölüm - (167 BB no.'lu Dükkan- Bayraklı Tower'ın natamam24. katı) - 2.250.000 TL
4) İzmir - Bayraklı - Bağımsız Bölüm - ( 158, 159, 160, 161,162,163, 164, 165 ve 166 no.lu 9 adet mesken- Bayraklı Tower'ın 23. katı) - 6.000.000 TL
5) İzmir - Karşıyaka- Şemikler- 1 katlı akaryakıt satış ve servis istasyonu, 3 adet avlulu ev ve bahçeli kargir ev- 33.000.000 TL

Açık artırma usulü ile yapılacak satış için belirlenen gün ise 20 Mart.

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