DEV TANKER İÇİN KAPATILDI

Dev tanker için kapatıldı

Nijerya'dan Marmara Ereğlisi'ne giden 299 metrelik LNG tankerin geçişi sırasında Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

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Nijerya'nın Bonny Limanı'ndan Marmara Ereğlisi'ne giden Bermuda  Adaları bayraklı, 299 metre uzunluğunda ve 115 bin 995 groston ağırlığındaki "LNG  Bonny" isimli LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) tankeri, Sabah saatlerinde Çanakkale  Boğazı'na girdi.

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Gemiye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-4" ve  ''Kurtarma-10'' römorkörleri refakat etti.

Güvenlik amacıyla çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılan  Çanakkale Boğazı'nın, geminin Marmara Denizi'ne çıkmasının ardından tekrar  açılacağı bildirildi.

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