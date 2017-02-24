Devlet 140,5 milyon TL kira ödemiş

Adalet, Ekonomi, Sağlık, Dışişleri, Çevre ve Şehircilik ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları ve bağlı kuruluşları için kiralanan hizmet binalarına 2002’den bu yana, 140 milyon 514 bin 913 TL ödendi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman’ın bu konudaki soru önergesi, devletin kiraya çalıştığını ortaya çıkardı.



Sözcü gazetesinden Kamil Elibol'un haberine göre Adalet Bakanlığı'nın 2006-2016 yılları arasındaki 10 yıllık kira gideri 7 milyon 106 bin 647 TL oldu. Cezaevi binaları ve arsalarına da 2 milyon 188 bin 648 lira kira ödendi. Bakan Bekir Bozdağ, kamuya ait tahsis edilecek uygun bir taşınmazın bulunmaması halinde hizmet için kiralama yoluna gittiklerini açıkladı.

DOLARLA ÖDEME YAPILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2010-2016 yıllarında 8 hizmet binası kiraladı. 8 binadan 7'sine 2011-2015 yılları arasında 3 milyon 169 bin 680 TL kira ödemesi yapıldı. Dışişleri Bakanlığı da 2002-2016 yıllarında Ankara ve İstanbul'da üç adet hizmet binası kiraladı. Bu kiralar için 18 milyon 813 bin 10 lira ödendi. 1 1 Aralık 1997'de kiralanan 3 bin 585 metrekare genişliğindeki ek hizmet binasına aylık 60 bin 232, yıllık ise 722 bin 790 TL kira ödemesi yapıldı.

Dışişleri, 1 Mayıs 2015'ten bu yana İstanbul Darüşşafaka Caddesi'nde Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ) binasına ve bakanlık İstanbul Temsilciliği olarak kullanılan 2 bin 47 metrekarelik binaya aylık 51 bin 933 dolar, yıllık ise 623 bin 196 dolar kira ödüyor. Gaziantep Temsilciliği olarak kiralanan 4 bloktan oluşan bin 180 metrekarelik alana sahip binaya ise aylık 25 bin, yıllık 300 bin TL kira veriliyor.

ÜÇ HİZMET BİNASI KİRALADI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2002-2016 yılları arasında 3 adet bina kiraladı. Söğütözü semtindeki hizmet binasına 2012-2016 yılları arasında 9 milyon 997 bin 440 TL, Ehlibeyt Mahallesi'ndeki bina için de aynı dönemde 5 milyon 384 bin 833 TL ödendi. Ekonomi Bakanlığı yurtiçinde 15, yurt dışında ise 67 adet bina kiraladı. Merkez teşkilat binasına 2015-2016 yılı Mart ayına kadar 5 milyon 250 bin lira, yurtdışındaki 67 ofise 21 milyon 83 bin 865 TL, 13 adet taşra teşkilatı binasına da 475 bin 762 TL ödendi. Sağlık Bakanlığı ise 2003-2016 arasında 13 kiralık binada hizmet verdi. Bu binalara 69 milyon 233 bin 776 TL ödeme yapıldı.