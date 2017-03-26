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DEVLET BAHÇELİ: ''ÜLKÜCÜYÜM DİYEN...''

Devlet Bahçeli: ''Ülkücüyüm diyen...''

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Erzurum'da mitingte konuştu

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MHP lideri Bahçeli, Erzurum'da yaptığı konuşmada "Ülkücüyüm" diyenin referandumda "Evet" diyeceğini söyledi.

Erzurum'da vatandaşlara seslenen MHP lideri Bahçeli, "Şimdi soruyorum dadaşlar: Türkiye'ye sahip çıkacak mısınız? Bayrağa vatana sahip çıkacak mısınız?​​" dedi.

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"16 Nisan'da milli beka için evet mührünü vuracağız." diyen Bahçeli, "Ülkücüyüm diyen referandumda evet der ve demelidir" diye konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan maddeler şöyle:

"ÜLKÜMÜZDEN GERİ ADIM ATAMAZDIK"

"16 Nisan'da yıldırım yemişe dönecekler. İftiraları Erzurum elinin tersiyle itecektir. Türkiye'nin bekası için uyanış halini destekleyecek misiniz? Sorumluluk almaktan uzak kalamazdık. Ülkümüzden geri adım atamazdık. Rejimi değil hükümet etme sistemini reforma tabi tuttuk.

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HANGİ CUMHURBAŞKANI BUGÜNE KADAR PARTİSİZ HAREKET ETTİ?

İlk defa cumhurbaşkanına cezai sorumluluk geliyor. Bunun neresi yanlıştır. Çatışma olmayacak veya en aza çekilecektir. Cumhurbaşkanının bir partiye üye olmasında yanlış yoktur. Hangi cumhurbaşkanı bugüne kadar partisiz hareket etmiştir? Kılıçdaroğlu bu soruya yanıt vermelidir.

ÜLKÜCÜYÜM DİYEN EVET DER

CHP boşuna uğraşmasın, çamur siyasete saplanmasın. 16 Nisan'da milli beka için evet mührünü vuracağız. Biz Türkiye'nin diriliş ve toparlanmasına evet diyoruz. Ülkücüyüm diyen 16 Nisan'da evet demelidir ve diyecektir.

21 gün sonra yapılacak Anayasa referandumumuzun barışa huzura dirilişe vesile olmasını temenni ediyorum. Muhterem dadaşlar, Erzurum tarihimizin canlı şahididir.Bu topraklarda nice sevinçler, zaferler acı ve ayrılıklar yaşanmıştır. Kafkas cephesinde Allahuekber dağlarında dondurucu ayaza, millet ateşiyle karşı koyan şehitlerimize rahmet niyaz ediyorum. Dadaşlar hiçbir sorumluluğu gözardı etmediler.

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