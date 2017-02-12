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DEVLET BAHÇELİ'DEN ''EVET'' FORMÜLÜ ! KAĞIDA YAZDI

Devlet Bahçeli'den ''evet'' formülü ! Kağıda yazdı

MHP lideri Bahçeli Konya'daki toplantıda çarpıcı mesajlar verdi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Konya’daki istişare toplantısında “Kimse bize Beştepe’nin arka bahçesi diyemez. Bunu diyecek bir yiğit de henüz doğmadı” dedi. Bahçeli Cumhurbaşkanının ihlallere devam edeceği kanaati oluştu. Cumhurbaşkanı ile görüştüğüm iki görüşmede de söyledim. Bu fiili durumu sonlandırıp ne yapılabileceğini sordum” dedi.

Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve milletvekillerini dün Konya’da topladı. Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre; “Hayır” oyu kullanacak MHP milletvekillerinin katılmadığı toplantıda, Bahçeli, özetle şu mesajları verdi: 1992 yılında Yükseliş Koleji’nde Başbuğ Türkeş’e ne yapılmak istendiyse bugün de aynı Oyun oynanıyor. Türkeş’siz MHP, MHP’siz Meclis planlanıyordu o dönem. 19 milletvekilinden 6 vekilin istifası da bu çerçevede gerçekleşti. Bu oyunlar bitmedi. Bugün de bana yönelik MHP üzerinde benzer oyunlar oynanmak isteniyor. Kimsenin, Beştepe’nin arka bahçesi olmadım. Bunu diyecek bir yiğit de henüz doğmadı. MHP her dönem ülkenin önünde olan tıkaçları açan bir parti olmuştur. Her zaman demokrasinin önünü açtık. 367 krizinde de olduğu gibi. Bir çok köşe yazarı ağız birliği etmişçesine MHP’ye saldırmaktadır. Referandum sürecinde MHP kendi siyasi kimliğine göre kampanya yürütecek. Sloganlarımızı belirledik. Devlet için, Cumhuriyet için, millet için evet diyoruz. Bunun neresinde Recep Tayyip Erdoğan var.

Üslup uyarısı
Bahçeli, Konya’da referandum tarihinin kesinleşmesi konusunda “Tarihte 16 Nisan’da ne olmuş diye baktırdık. Birçok olay olmuş ama en önemlisi referandum olacak gibi görünüyor” değerlendirmesini yaptı. 

Bahçeli, referandum kampanyalarında kullanılan dilin sertleşmesi konusunda da “referandum sürecinde gerilim arttıracak söylemlerden kaçınmak lazım. Telafisi güç olaylara neden olabilir” dedi.

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‘Devlet’ten ‘evet’ çıkardı

Bahçeli, istişare toplantısının yapıldığı Konya’daki otelde partililerle sohbet ederken, kendi üslubuyla “devlet” kelimesinden “evet” çıkardı. Kendi not kartına “DEVLET (İçin) EVET” yazan Bahçeli, “devlet” kelimesindeki “d” ve “l” harflerinin üzerini çizerek “evet” çıkardı. Bahçeli, “imzamız bu olsun” dedi.

Milliyet
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