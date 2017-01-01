SON DAKİKADEVLET BAHÇELİ'DEN SALDIRI İÇİN İLK AÇIKLAMA
YEREL HABERLER
Ankara Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

DEVLET BAHÇELİ'DEN SALDIRI İÇİN İLK AÇIKLAMA

DEVLET BAHÇELİ'DEN SALDIRI İÇİN İLK AÇIKLAMA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Reina saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısı ile ilgili "Terörizm kazanamayacak, elbette hainler ve işbirlikçiler hedefledikleri yıkım ve çözülmeye dünya gözüyle şahit olamayacaklardır." dedi.

Ayrıntılar birazdan, bizden ayrılmayın...

DHA
139
Olaydan yaralı kurtulanlar saldırı anını anlattıOlaydan yaralı kurtulanlar saldırı anını anlattı
Afyonkarahisar’da av ölümle son bulduAfyonkarahisar’da av ölümle son buldu
Bireysel Emeklilik Sistemi 1 Ocak'ta başlıyorBireysel Emeklilik Sistemi 1 Ocak'ta başlıyor
Bakan'dan elektrik arızasıyla ilgili açıklamaBakan'dan elektrik arızasıyla ilgili açıklama
'Türkiye saldırı altında iddiası'' olay oldu'Türkiye saldırı altında iddiası'' olay oldu
İstanbul'da Salı günü 8 ilçe kararacakİstanbul'da Salı günü 8 ilçe kararacak
Enerji Bakanlığı'nda siber saldırı beklentisiEnerji Bakanlığı'nda siber saldırı beklentisi
Kundakçı teröristlere operasyon anı kameradaKundakçı teröristlere operasyon anı kamerada
İşte Noel Baba kostümlü teröristİşte Noel Baba kostümlü terörist
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS