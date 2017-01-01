DEVLET BAHÇELİ'DEN SALDIRI İÇİN İLK AÇIKLAMA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısı ile ilgili "Terörizm kazanamayacak, elbette hainler ve işbirlikçiler hedefledikleri yıkım ve çözülmeye dünya gözüyle şahit olamayacaklardır." dedi.
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