Devlet Başkanı porno film izlerken yakalandı

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Bolivya Devlet Başkanı Morales (57), uluslararası avukatlarla mahkeme salonunda gerçekleştirdiği toplantıda, telefonundan porno film izlerken yakalandı.

Devlet Başkanı’nın yerin dibine girdiği video görüntüleri dış basında büyük yankı uyandırdı.

SESİNİ AÇIK UNUTTU

Mahkeme salonundaki bir toplantıya katılan Morales, cep telefonundan porno izlediği sırada videonun sesini açık unuttu ve salonda bulunanlar bu tuhaf durumun farkına vardı.

Güney Amerikalı lider panikleyerek telefonu elinden düşürdü, sonrasında ise kapatmaya çalıştı fakat durumu örtbas etmek için geç kaldı.

Video paylaşım sitesi LiveLeak’te yayımlanan video, kısa sürede binlerce kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı.