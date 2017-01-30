YEREL HABERLER
Tokat Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

DEVLET HASTANESİNDE YANGIN PANİĞİ

Devlet hastanesinde yangın paniği

Tokat Devlet Hastanesi deposunda çıkan yangın herkesi korkuttu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Tokat Devlet Hastanesi'nin deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Tokat Devlet Hastanesi'nin bodrum katında bulunan depo bölümünde akşam saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangında yayılan dumanlar bir anda birinci katı sardı. Durumu fark eden görevliler 110 itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede hastaneye gelen ekipler, yangının çıktığı depoya inerek müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, hastanenin giriş kısmını dumanlar kapladı. Polis ekipleri hastaneye gelen vatandaşların acil servisten giriş yapmalarını sağladı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Devlet hastanesinde yangın paniği

DHA
205
Müge Anlı'nın programına rekor cezaMüge Anlı'nın programına rekor ceza
Hulusi Akar Kardak'ı ziyaret ettiHulusi Akar Kardak'ı ziyaret etti
Esra Ersoy: ''Yeşim Salkım’ın sevgilisi bana tecavüz etti''Esra Ersoy: ''Yeşim Salkım’ın sevgilisi bana tecavüz etti''
Hülya Avşar transparan elbisesiyle göz kamaştırdıHülya Avşar transparan elbisesiyle göz kamaştırdı
Yeşim Salkım tecavüz iddiasından sonra ateş püskürdüYeşim Salkım tecavüz iddiasından sonra ateş püskürdü
Trump'a Kuran okuyan imam konuştuTrump'a Kuran okuyan imam konuştu
''Hayır'' diyen Abdüllatif Şener'den olay sözler''Hayır'' diyen Abdüllatif Şener'den olay sözler
Satanist cinayette şok raporSatanist cinayette şok rapor
Meksika "Tanrı'nın eli"ni konuşuyorMeksika "Tanrı'nın eli"ni konuşuyor
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS