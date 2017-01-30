Devlet hastanesinde yangın paniği

Tokat Devlet Hastanesi'nin deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Tokat Devlet Hastanesi'nin bodrum katında bulunan depo bölümünde akşam saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangında yayılan dumanlar bir anda birinci katı sardı. Durumu fark eden görevliler 110 itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede hastaneye gelen ekipler, yangının çıktığı depoya inerek müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, hastanenin giriş kısmını dumanlar kapladı. Polis ekipleri hastaneye gelen vatandaşların acil servisten giriş yapmalarını sağladı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.