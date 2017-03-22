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DEVLETE SIZAN FETÖ'CÜ SAYISI ŞOKE ETTİ

Devlete sızan FETÖ'cü sayısı şoke etti

Polis Akademisi'nin raporuna göre, 400 bin FETÖ'cü devlete sızmış.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu dün FETÖ soruşturmaları kapsamında kamudan toplam 30 bin 618 kişinin açığa alındığını, 94 bin 867 kişinin de ihraç edildiğini açıklamıştı. Ancak Polis Akademisi tarafından açıklanan raporda sızmanın çok daha büyük olduğu kaydedildi. Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadeleye yönelik, “Eğer sistemde ciddi bir  değişim dönüşüm yaşanmazsa bahsettiğimiz sorunların uzun yıllar süreceğini  öngörüyorum. Bu değişikliğin de muhakkak anayasal temelli olması gerekiyor. Eğer  bu çerçevede, kurulan sistemde radikal bir değişiklik yapmazsak bu sorun uzun  yıllar da sürecek gibi görünüyor” dedi.

Escobar benzetmesi!

Uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar’ın, “Hakim, savcı düzeyinde insanları satın alan” bir suç örgütü lideri olduğunu anlatan Çomaklı, “Fakat bunlar (FETÖ) tamamen farklı bir yapı geliştirmişler. Kamu mal ve hizmetlerini dışarıdan kullanmak yerine, personel takviyesiyle hükmetmeye çalışmışlar. Bunlar hiçbir şekilde kamu kurumlarını tehdit etmemişler. Kamu kurumlarını bizatihi çok uzun süreler sabrederek eleman yetiştirerek ele geçirmişler” tespitini yaptı.FETÖ’nün örgüt elemanlarından finansman sağlamasının başka hiçbir örgütte örneğinin bulunmadığını vurgulayan Çomaklı, “Biz burada görüyoruz ki yüzbinlerce memurdan, yüzbinlerce diyorum çünkü bizim yaptığımız çalışmalarda 400 bin civarı soru hırsızlığıyla girmiş militan görünüyor. İleride çıkacaktır muhakkak. Bunlar yüzbinlerce kişiye suç işlettirmişler, kamusal alana sızdırmışlar hem de suç işlettirirken bunlardan bedel almışlar. Bu hiçbir örgütte görülmeyen bir olay” açıklaması yaptı.

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