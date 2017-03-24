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''DEVRAN ÇAĞLAR ÖLDÜ'' DİYEN ONUR AKAY'A SOĞUK DUŞ

''Devran Çağlar öldü'' diyen Onur Akay'a soğuk duş

80'li yıllarda şarkılarıyla popüler olan Devran Çağlar'ın öldüğünü iddia eden Onur Akay'ın başı dertte...

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Onur Akay'ın sosyal medya hesabından 80'li yıllarda fantezi türünde şarkıları ile popüler olan Devran Çağlar'ın, Almanya'da hayatını kaybettiği duyuruldu. Ancak bir süre sonra haberin yalan olduğu ortaya çıktı.

Onur Akay, hesabının hacklendiğini söyledi. Devran Çağlar bu açıklamaya inanmadı ve Onur Akay'ı reklam yapmakla suçlayarak mahkemeye vereceğini söyledi.

Dün sosyal medyayı sallayan 'Devran Çağlar öldü' haberi doğru çıkmadı. Şimdiye kadar Twitter hesabından pek çok ünlünün ölüm haberlerini veren Onur Akay'ın hesabından atılan bu tweet için Akay, "Hesabım hacklendi" açıklamasını yaptı.

Devran Çağlar ise konuyla ilgili ilk kez Lerzan Mutlu ve Şule Yüksel'in sunduğu Kanal D'deki 'Renkli Sayfalar' programında konuştu.

Onur Akay ile yüzleşen Devran Çağlar, hesabının hacklendiğine inanmadığını söyledi. Onur Akay'a, 'Reklam yapıyorsun' dedi. Ayrıca Çağlar konuyla ilgili mahkemeye başvuracağını da açıkladı.

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