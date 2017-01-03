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DHMİ'DEN BARBAROS ŞANSAL AÇIKLAMASI

DHMİ'den Barbaros Şansal açıklaması

Modacı Barbaros Şansal'ın apronda darp edilmesi ile ilgili Devlet Hava Meydanları İşletmesi'den açıklama geldi.

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Modacı Barbaros Şansal'a saldırıyla ilgili Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından yapılan açıklamada, "Bu darp girişimi esnasında aprona dışarıdan kimsenin girmediği tespit edilmiştir. Bu olayda, Genel Müdürlüğümüzün faaliyetleri kapsamında herhangi bir ihmal ve zafiyet kesinlikle söz konusu değildir" denildi.

Modacı Barbaros Şansal'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımlar sonucu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) dün gece sınır dışı edildikten sonra Atatürk Havalimanı apronunda saldırıya uğramasının ardından DHMİ açıklama yaptı.

Şansal'a darp olayının gerçekleştiği sırada apronda dışarıdan kimsenin girmediğini söyleyen DHMİ yetkililerinin acıklaması şöyle: "KKTC'nin hakkında sınır dışı kararı almasının ardından Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınan Modacı Barbaros Şansal'ın havalimanına inişinden sonra darp girişimine uğradığı iddiaları üzerine, aşağıdaki açıklamaya gerek görülmüştür.

02 Ocak 2017 gece saatlerinde KKTC'den sınır dışı edilerek İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirilen Barbaros Şansal'a, darp girişiminde bulunulduğu öğrenilmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir. Sıkı güvenlik tedbirlerinin her zaman çok titiz bir şekilde uygulandığı Atatürk Havalimanı uçak park alanlarına, yolcu ve görevlilerin haricinde kimsenin ulaşmasına imkân bulunmamaktadır. Nitekim bu darp girişimi esnasında da aprona dışarıdan kimsenin girmediği tespit edilmiştir. Bu olayda, Genel Müdürlüğümüzün faaliyetleri kapsamında herhangi bir ihmal ve zafiyet kesinlikle söz konusu değildir."

İHA
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