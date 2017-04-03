Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yangın

Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji Bölümü’nün yanındaki teknik bakım servisinde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangın dumanı bütün binaya yayılınca, servislerdeki hasta ve yakınları tahliye edildi. Yangının çıktığı bölüme yakın olan ameliyathaneler ile yoğun bakımdaki hastalar, ambulanslarla başka hastanelere nakledildi. Belediye itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın bir süre sonra kontrol altına alınarak duman tahliyesine başlandı.

Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde saat 13.00 sıralarında zemin katının 2 kat altında bulunan Radyoloji bölümünün yanındaki Teknik bakım servisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Duman hastanenin bütün katlarına yayılırken, hasta ve yakınları da hızla tahliye edildi. Yangının çıkış noktasına yakın olan ameliyathanelerde bulunan hastalar ile yanındaki yoğun bakım ünitesinde tedavi görenler çıkarılarak ambulanslarla başka hastanelere sevk edildi.

Korku ve paniğe neden olan hastane yangınına itfaiye ekipleri müdahale ederken, yaklaşık bir saat sonra alevler kontrol altına alındı ve duman tahliyesine başlandığı belirtildi.

REKTÖR: CAN KAYBI VE YARALANMA YOK

Yangının çıktığı hastaneye gelen Dicle Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Talip Gül, yangının teknik bakım servisinde güç kaynaklarının bulunduğu yerde çıktığını ve yangının kontrol altına alındığını, bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığını söyledi. Rektör Prof.Dr.Talip Gül, yangın sırasında ameliyatta bulunan hastaların da tahliye edildiğini de söyledi.