DİDEM ARSLAN: BİR GÜZEL DÖVMÜŞLER

Didem Arslan: Bir güzel dövmüşler

Reina'yı kana bulayan saldırganın yakalandığı haberini canlı yayında alan Didem Arslan, "Bir güzel dövmüşler kendisini. Çok da güzel yapmışlar" şeklinde bir yorum yaptı.

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Yılbaşı gecesi Ortaköy'deki gece kulübünde 39 kişiyi vahşice öldüren terörist, İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda oğluyla birlikte ele geçirildi.
 
HABERİ CANLI YAYINDA ALDI
 
Son dakika haberini canlı yayında alan Didem Arslan, teröristin fotoğrafını gördüğünü güzel bir şekilde dövüldüğünü belirtti.
 
"ÇOK DA GÜZEL YAPMIŞLAR"
 
Didem Arslan, şunları söyledi; "Bir güzel dövmüşler kendisini. Arkadaşlarım o fotoğrafları verirlerse sizlerle paylaşacağız. Bir güzel dövmüşler kendisini. Çok da güzel yapmışlar."

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