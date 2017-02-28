  • 1 günde 52 MİT muhbirine infaz
  • ''TSK'da 10 bin FETÖ'cü daha var''
  • Hürriyet'te Sedat Ergin görevinden alındı
  • Erdoğan'dan kritik zirve ! Masada Rakka vardı
  • Adana'da tehlikeli gerginlik
YEREL HABERLER
İstanbul Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

DİE WELT GAZETESİ’NİN TÜRKİYE MUHABİRİ TUTUKLANDI

Die Welt Gazetesi’nin Türkiye muhabiri tutuklandı

Alman Die Welt Gazetesi’nin Türkiye muhabiri Deniz Yücel, çıkarıldığı mahkemece "Örgüt propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından tutuklandı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Nöbetçi İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Deniz Yücel yaklaşık 4 saat süren sorgusunda, hem Türkiye hem de Almanya vatandaşı olduğunu, Die Welt Gazetesi'nde muhabirlik ve köşe yazarlığı yaptığını söyledi.

"BU İŞİ MESLEKİ BİLGİM VE VİCDANIMLA YAPIYORUM"

Yücel, "Hatalarına ve eksiklerine rağmen ülkemi seviyorum. Herhangi bir örgüte hiçbir zaman üye olmadım. Üye olduğum tek örgüt, Almanya Gazeteciler Sendikası'dır. Gazetecilik yaparken evrensel gazetecilik ilkeleri doğrultusunda temel insani hakları ve özgürlüklerini esas alarak yorumlarda bulundum. Bu işi yaparken kimseden, devletten, patronumdan talimat almaksızın yapıyorum. Mesleki bilgim ve vicdanımla yapıyorum" dedi. Yücel, gazetesinin görevlendirmesiyle 2015'te Cemil Bayık ile Kandil'de görüştüğünü, bunun bir gazetecilik faaliyeti olduğunu ve başka bir amaç taşımadığını belirtti. PKK'yı eleştiren yazıları da olduğunu belirten Yücel, suçlamaları reddetti.

"PKK MEŞRU BİR YAPIYMIŞ İZLENİMİ VERDİ"

Mahkeme kararında, Deniz Yücel'in Die Welt'de yazarlık yaptığı, PKK silahlı terör örgütünün elebaşlarından Cemil Bayık ile Kandil'de röportaj yaptığı, röportajda PKK meşru bir yapıymış izlenimi vererek Bayık'ın Türkiye Cumhurbaşkanı hakkındaki söylemlerine yer verildiği belirtildi. 26 Ekim 2016 tarihli yazısına yer verilerek Yücel'in burada Türk devletinin Kürtlere olan tavrını tanımlayan bir fıkra ile Türk ve Kürt vatandaşlarını kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği ifade edildi. 17 Şubat 2017 tarihli yazısında FETÖ elebaşısının darbe teşebbüsünde rol üstlenip üstlenmediğinin muamma olduğunu, 18 Temmuz 2016'daki yazısında ise darbeyi FETÖ terör örgütünün yaptığına dair kesin bir kanıt bulunmadığını belirterek örgüt propagandası yaptığı anlatıldı. Şüphelinin Cizre'ye ilişkin yazısında da örgüt propagandası ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik edecek şekilde yazısının bulunduğu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki yazıları değerlendirilerek kuvvetli suç şüphesini oluşturan deliller, atılı suçun niteliği, mevcut delil durumu, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçeleriyle tutuklanmasına karar verildi.

ALMANYA İSTANBUL BAŞKONSOLOSU DA BEKLEDİ

Deniz Yücel ifade verdiği sırada Almanya İstanbul Başkonsolosu Georg Birgelen, Deniz Yücel'in yakınları ve CHP'li vekiller Sezgin Tanrıkulu, Mahmut Tanal ve Barış Yarkadaş da adliyede bekledi.

DHA
427
-
Doktor Ömer Çoşkun hayatını kaybettiDoktor Ömer Çoşkun hayatını kaybetti
FETÖ'nün eski sağ kolundan inanılmaz iddiaFETÖ'nün eski sağ kolundan inanılmaz iddia
Yunan Ordusu'nda savaş alarmı mı verildi ?Yunan Ordusu'nda savaş alarmı mı verildi ?
Bir anne bebeğine bunu yapar mı ?Bir anne bebeğine bunu yapar mı ?
Baykal'dan Erdoğan'a sert sözlerBaykal'dan Erdoğan'a sert sözler
Nihat Doğan ve Ömür Varol'a hapis şokuNihat Doğan ve Ömür Varol'a hapis şoku
Tası tarağı toplayan Türkler oraya gidiyorTası tarağı toplayan Türkler oraya gidiyor
HSYK YENİ KARARNAMEYİ YAYIMLADI !HSYK YENİ KARARNAMEYİ YAYIMLADI !
Altay tankı sözleşmesi iptal olduAltay tankı sözleşmesi iptal oldu
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS