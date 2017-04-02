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DİK KAYALIKLARI AŞIP TOPLUYORLAR

Dik kayalıkları aşıp topluyorlar

Şırnak'ta vatandaşlar her yıl bahar ayında Habur Çayı ve dik kayalıkları aşıp pancar topluyor.

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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde vatandaşlar, pancar bitkisi toplayabilmek için hayatlarını riske atıyor. Vatandaşlar, her yıl bahar aylarında azgın Habur Çayı ve dik kayalıkları aşıp pancar topluyor.

Türkiye'nin Irak sınırında bulunan Beytüşşebap ilçesine bağlı köylerde yaşayan vatandaşlar, birçok hastalığa iyi geldiği ileri sürülen pancar bitkisini toplayabilmek için hayatlarını riske atıyor. Her yıl bahar aylarında Kamato adı verilen bölgede yetişen bitki için kilometrelerce yol kateden vatandaşlar, azgın Habur Çayı ve dik kayalıklardan geçerek ölüme meydan okuyor.

Dik kayalıkları aşıp topluyorlar

"Ölümle yaşam arasındaki çizgiden geçiyoruz"

Guatr hastası olan Mustafa Özdemir, bölgede hastalığı olan her insanın mutlaka bu bitkiden yediğini belirterek, "Sadece bu bölgeye has bir pancar çeşidi olan "hıngedan" çok kötü bir kokusu var ancak çok şifalı olduğu söyleniyor. Bende guatr hastasıyım. Bu bitkiyi yemek için arkadaşlarla geldim. Tehlikeli yolu kullanıyoruz, ölümle yaşam arasındaki çizgiden geçiyoruz" dedi.

Hüseyin Gökçe adlı vatandaş ise, her yıl pancar topladığını ve Irak'ın Zaho kentindeki akrabalarına gönderdiğini anlatarak, "Çok şifalı bir bitki. Birçok hastalığa iyi geliyor" diye konuştu.

Dik kayalıkları aşıp topluyorlar

İHA
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