''Dikey şehirler yerine yatay şehirler yapacağız''

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Türkiye'de 15 yılda bir Türkiye'yi üç Türkiye yaptık. Mazlumlara mağdurlara kucak açan ev sahipliği yapan bir ülke oldu Türkiye. Geçen 15 yılda dev yatırımları birer birer hayata geçirdik. Büyük projelerin biri bitmeden ötekine başlıyoruz. Çanakkale 1915 Köprüsü son olarak vatandaşlarımıza yeni bir hizmet olarak geliyor. Çanakkale Köprüsü ve otoyolları ile birlikte ihalesini dün gerçekleştirdik. 10.5 milyar dolarlık bir projeden bahsediyoruz. Dünyada kriz derinleşirken Türkiye art arda büyük projelere ya başlıyor ya da hizmete alıyor.

Şehirlerimiz büyüyüp geliştikçe yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Dünyada artık sadece ülkeler değil şehirler de yarışıyor. Çevre ve şehirler bizlere ecdadımızdan bir emanettir. Şehirlerimizi afet ve deprem riskinden kurtaracak daha güvenli şekilde yeniden imar edeceğiz.''

Güneydoğu'daki yerleşim birimlerinde 35 bin konutun yapımına başladık. Sur'u (Diyarbakır) eskisinden çok daha güzel bir şekilde aslına uygun olarak bir cazibe merkezi haline getiriyoruz.

''DİKEY MİMARİ YERİNE YATAY MİMARİYİ DAHA ÇOK TERCİH EDECEĞİZ''

Şehir insan içindir. Gençler büyükler yaşlılar engelliler için de şehrin yapısı dokusu çok ama çok önemlidir. Onun için şehirlerimiz sadece beton yığınlarından oluimayacak ayrıca sosyal ihtiyaçların rahatça karşılanacağı mekanlara sahip olacaktır. Dikey mimari yerine daha sosyal olan yatay mimariyi daha çok tercih edeceğiz teşvik edeceğiz.''