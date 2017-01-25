DİKKAT ! BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

İşte İDO'nun iptal olan seferleri:

06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

BUDO'nun iptal olan seferleri ise şöyle:

07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)