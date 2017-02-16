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DİKKAT ! BU AĞRI KESİCİLERİ SAKIN KULLANMAYIN

Dikkat ! Bu ağrı kesicileri sakın kullanmayın

Nefroloji Uzmanı Dr. Abdurrahman Çokay, uzun süre ağrı kesici kullanmanın böbrek hastalığına yol açabildiğini söyledi.

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Nefroloji Kliniğinden Uzm. Dr. Abdurrahman Çokay, "Hekim önerisi olmadan gelişi güzel ağrı kesici kullanmak hastalığı maskeleyip yanlış teşhislere yol açabilirken; uzun süre (yıllarca) haftanın çoğu günleri ağrı kesici kullanılması tıp dilinde 'analjezik nefropatisi' denen ve sonu diyalize kadar varan son dönem böbrek yetmezliği ile sonuçlanabildiği gibi bazen tek bir ağrı kesici aşırı duyarlılık (alerji) sonucu böbrek hastalığı yapabilir" bilgisini verdi.

Uzm. Dr. Çokay şöyle devam etti: "Ağrı kesicilerin tok karnına kullanımı mide üzerine olan yan etkisini azaltabilir. Ağrı kesiciler, alkol ile kesinlikte alınmamalı ve bitkisel ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır. Akut karaciğer yetmezliği sonucu ölüm ile sonuçlanabilir."

Uzm. Dr. Abdurrahman Çokay, "Nsaid diye tıp dilinde tabir edilen bir grup ağrı kesici ilaçlar tansiyon yükselmesi, kalp krizi, kalp yetmezliği, böbrek hastalığı, mide kanaması, elektrolit dengesizliği yapabilir" bilgilerini verdi.

Ağrı kesici kullanımı için önce hekime başvurulması gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Çokay, "Diğer ilaçlarla etkileşimleri nedeni ile kalp ve böbrek hastalıkları ağrı kesici kullanmadan önce mutlaka doktora danışmalıdır. Organ nakli hastalarında ağrı kesiciler, organ reddini önleyen ilaçların kan seviyesini etkileyerek organ reddine kadar varan olumsuzluklara yol açabilir" şeklinde konuştu.

İHA
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