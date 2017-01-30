Dikkat ! Bu uygulamayı telefondan kaldırın

Yapılan araştırmaya göre Google Play Store'daki her 3 VPN uygulamasından 1'i kullanıcılarının özel bilgilerini çalıyor. Ayrıca VPN uygulamalarının sadece %1'i güvenli sayılabilecek düzeyde!

Android, hemen hemen bütün platformlar kullanılan oldukça geniş bir kitleye hizmet eden bir işletim sistemi. Açık kaynak kodlu olması ve geliştirilerine oldukça geniş izinler veriyor olmasıyla da zaman zaman güvenlik problemleri yaşayabiliyor.

En son güvenlik problemi ise Google Play Store'da bulunan VPN uygulamalarıyla alakalı. Avustralya'da bulunan CSIRO ve UC BerkleyÜniversitesi bünyesinde çalışan araştırmacıların yaptığı çalışmaya göre Google Play Store'da bulunan VPN uygulamalarının %38'i zararlı yazılım içeriyor veya kullanıcı verilerini depoluyor.

Kullanıcı verilerini Çin'de bulunan sunuculara gönderen VPN uygulamalarının sayısı ise bir hayli yüksek.

Ücretsiz VPN servislerinin birçoğunda ise kullanıcı güvenliği oldukça tehlikeli bir durumda.

En kötü 10 VPN uygulamasını da açıklayan araştırmacılar, bu uygulamaların güvenlik kriterleri açısından en alt noktada bulunduklarını belirttiler.

shiftdelete.net'in haberine göre araştırmada teste tabi tutulan Google Play Store'daki 234 VPN uygulamasından sadece %1'lik bir kısmı güvenli sayılabilecek kriterlere sahip.

Bakalım özellikle ülkemizde yoğun bir şekilde kullanılan VPN servislerinin yarattığı güvenlik sorunları, kullanıcıları alternatif yöntemlere itecek mi?