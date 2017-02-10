Dikkat ! Havalar soğuyor

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bölge genelinin Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altında kalacağı belirtildi.

Bursa, Bilecik ve Kütahya çevrelerinin yarın hafif yağmurlu, yüksek kesimlerin ise karla karışık yağmurlu olmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rüzgarın Bursa'nın kuzey ve batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Pazar günü Bursa ve Bilecik il genelinde hafif kar yağışı tahmin ediliyor. Pazartesi günü ise Bursa'nın doğu kesimlerinin (Yenişehir, İznik, İnegöl, Orhangazi) hafif karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu hafta boyunca mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisiyle, hissedilir derecede azalarak (3-5 derece) hafta sonu ve önümüzdeki hafta mevsim normallerinin altında seyredeceği bekleniyor."