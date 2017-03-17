Dikkat ! Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugün öğleye kadar bölgede havanın parçalı bulutlu geçmesi, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Havaların, iç kesimlerde akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı, gece saatlerinde ise az bulutlu ve açık olması tahmin ediliyor.

Batı Akdeniz'de hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar kuzey ve batı, Antalya civarları öğle saatlerinde güney yönlerden orta kuvvette, akşam kuvvetli, gece yer yer fırtına şeklinde esecek.

Yağışlar, öğleden sonra ve akşamın ilk saatlerinde Antalya'nın Kepez, Aksu, Serik, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş, Isparta'nın Sütçüler ilçelerinde yer yer kuvvetli olacak. Antalya Körfezi'nde ise akşamdan itibaren fırtına bekleniyor.

Ayrıca, akşam ve gece iç kesimlerde orta kuvvette, yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı görülebileceği uyarısında bulunuldu.