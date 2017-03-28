Dikkat! Türkiye'yi hedef alan 7 virüs piyasaya sürüldü

Antivirüs yazılım kuruluşu ESET, akıllı telefonlar üzerinden Instagram hesaplarının kimlik bilgilerini çalmayı hedefleyen 7‘si Türkçe hazırlanmış 13 yeni zararlı yazılım keşfetti.

ESET’ten yapılan açıklamada, "Android / Spy.Inazigram" olarak etiketlenen bu kötü amaçlı yazılım Google Play mağazasında yer alan 13 uygulamada tespit edildiği belirtildi ve "Uygulamalar, Instagram kimlik bilgilerini oltalama yoluyla ele geçirerek uzak bir sunucuya gönderiyor" denilerek, şu bilgiler verildi:

UYGULAMALARIN ÇOĞU TÜRKÇE

"Tespit edilen 13 uygulamanın 7’si Türkçe hazırlanmış; dolayısıyla, en çok Türkiye’deki kullanıcılar hedef alınmış gibi görünüyor. Ancak tüm dünyadaki Instagram kullanıcılarını hedefleyebilmek için diğer uygulamalar İngilizce düzenlenmiş. Son tespitlere göre bu kötü amaçlı uygulamalar global düzeyde 1.5 milyon kullanıcı tarafından indirildi. ESET'in uyarısı üzerine sözkonusu 13 uygulamanın hepsi mağazadan kaldırıldı."

NASIL ÇALIŞIYORLAR

Tüm uygulamaların, Instagram kimlik bilgilerini toplama ve bunları uzaktaki bir sunucuya gönderme esasına dayanan bir tekniği kullandığı belirtilen açıklamada, "Kullanıcıları indirmeye yöneltmek için uygulamalar, herhangi bir Instagram hesabındaki takipçileri, beğenilmeleri ve yorumları artırmayı vaat ediyor. İlginç şekilde, ele geçirilen hesaplar gerçekten de bir süre için takipçi sayılarını artırmak için kullanıldı" denildi ve şu uyarılar yapıldı:

INSTAGRAM GİRİŞ SAYFASINA BENZEYEN SAYFA ÇIKIYOR

"Uygulamaları indiren kullanıcıların Instagram benzeri bir ekran aracılığıyla kimlik bilgilerini kullanarak giriş yapması gerekiyor.

"Forma girilen kimlik bilgileri saldırganların sunucusuna düz metin olarak gönderiliyor.

"Kimlik bilgilerini girdikten sonra, kullanıcı 'yanlış şifre' diye bir hata mesajıyla karşılaşıyor ve giriş yapamıyor.

HESAPLARI DOĞRULAMAYA TEŞVİK EDİYOR

"Hata mesajı ayrıca, kullanıcının Instagram'ın resmi web sitesini ziyaret etmesi gerektiğini ve üçüncü parti uygulamada oturum açmak için hesabın doğrulandığını gösteren bir not içeriyor.

"Kurbanlar, yetkisiz kişiler hesaplarına giriş yapmak istediğinde bilgilendirildiğinden ve Instagram'ı açar açmaz hesaplarını doğrulamaya teşvik edildiğinden, bu not sayesinde şüphelerin azaltılması amaçlanıyor.

KENDİNİZİ NASIL KORUYABİLİRSİNİZ

"Söz konusu uygulamalardan birini indirdiyseniz, simgelerinden birini yüklü uygulamalarınızın altında bulacaksınız.

"Ayrıca, Instagram'dan hesabınıza giriş yapmaya teşebbüs eden biri hakkında, bir uyarı görmüş olacaksınız.

"Son olarak, Instagram hesabınızın takipçi ve takip edilen sayıları artmış gibi görünebilir veya hiç göndermediğiniz yorumlara yanıt alabilirsiniz.

UYGULAMAYI KALDIRIN

"Cihazınızı temizlemek için uygulama yöneticinizde bulunan sözkonusu uygulamaları kaldırın veya sizin için tehditleri ortadan kaldırabilecek güvenilir bir mobil güvenlik çözümü kullanın.

ŞİFRENİZİ DEĞİŞTİRİN

"Instagram hesabınızı güvence altına almak için Instagram şifrenizi hemen değiştirin.

"Aynı şifreyi birden çok platformda kullanıyorsanız bunları da değiştirin.

"Siber hırsızlar, çalınan kimlik bilgilerinizi kullanarak, diğer web hizmetlerine erişebilir.

"Bu nedenle ESET uzmanları, hesaplarınızın her birinde farklı bir şifre kullanmanız öneriyor."