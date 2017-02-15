Dilan Çıtak'ı görenler şaşırdı kaldı

'Recep İvedik 5' filminin önceki gün yapılan galasına katılan Dilan Çıtak, saçlarıyla herkesi şaşırttı.

Sık sık oyunculuk teklifleri aldığını belirten Dilan Çıtak, "Teklifler geldi, ama nisan ayına single’ımı yetiştirmeye çalışıyorum” dedi.



Galaya tek katılan ünlü şarkıcı, sevgilisi Levent Dörter hakkında, "Malum kişiyi soruyorsanız yurt dışında turnede olduğundan gelemedi. Düğün inşallah yaza. En erken yaz" şeklinde konuştu.

Çıtak, tarzıyla ilgili ise “Bana ‘Bonus’ diyorlar ama bugün adım brokoli. Saçlarımı 20 dakikada yaptım. Klipte, fotoğraf çekiminde oluyor ama normal hayatımda kuaför kullanmıyorum" yorumunu yaptı.