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DİLBER AY'IN İSYANI: HAKKIM EN AZ 5 BİN LİRA

Dilber Ay'ın isyanı: Hakkım en az 5 bin lira

Müzik Yorumcuları Meslek Birliği toplantısında gergin anlar yaşandı.

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Müzik Yorumcuları Meslek Birliği’nin (MÜYORBİR) önceki gün yapılan olağan genel kurulu, yine tartışmalara sahne oldu.

Hürriyet'ten Cenker Tezel'in haberine göre; aldığı 3 bin liralık telif ücretinin 700 liraya düşürüldüğünü öne süren Dilber Ay, “Hakkım en az 5 bin lira. Yöneticilerin ceplerine gidiyor param.Hep ‘indiragandi’ yapıyorlar” dedi.

Arif Sağ ise genel kurula katılmayıp oy kullanmayan sanatçıları eleştirdi: “Ünlü olmuşsun, popüler olmuşsun, burada toplanan paranın en büyüğünü sen alıyorsun ama bu tür toplantılarda yoksun. Ukalalıktan, kendini beğenmişlikten gelmiyorlar.”

Işın Karaca da meslektaşlarına sitem etti: “Sistemin komple değişmesi lazım. Ama kimse gelmiyor bu tür toplantılara.” 

SESLER YÜKSELDİ

Toplantının ardından Dilberay'ın eşi ve diğer katılımcılar arasında tartışma çıktı. Taraflar birbirlerinin üzerine yürüdü, sesler yükseldi. O anlar Renkli Sayfalar kameraları tarafından görüntülendi.

Hürriyet
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