  • MHP lideri hakkında çok sert eleştiri
  • Mersin Baro Başkanı, kadın avukatı ittirdi !
  • Bakan Çavuşoğlu ile Alman mevkidaşı yüz yüze görüştü
  • Küçük Irmak'a tecavüz edip öldüren caninin cezası belli oldu
  • Milyonların beklediği ''torba kanun'' Resmi Gazete'de
YEREL HABERLER
İstanbul Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

DİLEK DOĞAN DAVASINDA YENİ GÖRÜNTÜLER İZLENDİ

Dilek Doğan davasında yeni görüntüler izlendi

Sarıyer'de terör operasyonu sırasında polis kurşunuyla ölen Dilek Doğan'ın davasında yeni görüntüler izlendi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Sarıyer'de 18 Ekim 2015'te gerçekleştirilen terör operasyonu sırasında polisin silahından çıkan kurşunla ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden "Dilek Doğan davası"nda, polis kamerasından kurtarılan yeni görüntüler izlendi.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde güvenlik gerekçesiyle izleyiciye kapalı olarak görülen duruşmaya, öldürülen Dilek Doğan'ın annesi Aysel Doğan, babası Metin Doğan şikayetçi olarak katılırken; aileyi 50'nin üzerinde avukat temsil etti. Tutuksuz yargılanan polis Y.M. ise gelmedi. Duruşmayı CHP Milletvekili Barış Yarkadaş da izledi.

YENİ GÖRÜNTÜLER İZLENDİ

Duruşmada, Jandarma Kriminal Laboratuvarı'nda polis kamerasının incelenmesi sonucu kurtarılan olay anına ilişkin yeni görüntülerin mahkeme salonunda izlendiği öğrenildi. Ancak bu görüntüleri izlemeye dayanamayan Aysel Doğan ve Metin Doğan, mahkeme salonundan çıktı. Doğan ailesinin avukatlarının, görüntüler üzerine beyanlarda bulunarak sanık polisin "Kasten adam öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep ettiği belirtildi. Duruşmaya ara verildi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Sarıyer'de bulunan ABD Başkonsolosluğu'na iki kadın tarafından saldırı yapılması üzerine şüphelilerin aranmasına başlandığı, bu nedenle Dilek Doğan'ın ailesiyle yaşadığı evde de arama yapıldığı anlatılıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün çesitli birimlerine mensup 13 görevli memurun biri zırhlı, dört sivil araçla adrese gittikleri, sanık polis memuru Y.M'nin aramaya katılan özel harekat grubunun amiri olduğu kaydediliyor. Dilek Doğan'ın öldürüldüğü sırada başka bir odada kayıt yapan polis kamerasından alınan seslerin dökümüne de iddianamede yer veriliyor. İddianamede, sanık polis memuru Y.M. ile şikayetçiler tarafından olayın farklı anlatıldığı, patlama anına ait bir görüntü olmadığı vurgulanıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde polis memuru olan sanık Y.M.'nin "İhmali davranışla kasten adam öldürme" suçundan 20 yıldan 26.5 yıla kadar hapis talep ediliyor. Davada, olay gününe ait kayıtların ham hallerinin silindiğinin anlaşılması üzerine tüm görüntülerin kurtarılması için polis kamerası Jandarma Kriminal Laboratuvarı'na gönderilmişti. Jandarma Kriminal de tüm görüntüleri kurtararak mahkemeye sunmuştu. Kurtarılan görüntüler 14 CD halinde mahkemeye yollanmıştı.

DHA
607
-
''Erkeklerle cinsellik daha iyi'' dedi tecavüz etti''Erkeklerle cinsellik daha iyi'' dedi tecavüz etti
Şimşek: "Eğer hayır çıkarsa..."Şimşek: "Eğer hayır çıkarsa..."
İşte cinsel organının boyuyla övünen milletlerİşte cinsel organının boyuyla övünen milletler
Babası bakandı kendisi bakkalBabası bakandı kendisi bakkal
Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'ye Sinan Oğan yanıtıMeral Akşener'den Devlet Bahçeli'ye Sinan Oğan yanıtı
İnanılmaz tespih koleksiyonuİnanılmaz tespih koleksiyonu
Polise molotof atana 11 yıl hapis cezası !Polise molotof atana 11 yıl hapis cezası !
Türk yolcunun bagajından bazuka çıktı !Türk yolcunun bagajından bazuka çıktı !
Antalya'daki önemli buluşma doları gerilettiAntalya'daki önemli buluşma doları geriletti
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS