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DİLEK DOĞAN'IN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ YENİ GÖRÜNTÜLER

Dilek Doğan'ın ölümüyle ilgili yeni görüntüler

İstanbul'da bir ev baskınında polisin kurşunuyla öldürülen Dilek Doğan'ın ölümüyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

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İstanbul Sarıyer’deki bir ev baskını sırasında Dilek Doğan adlı genç kadının polisin silahından çıkan kurşunla öldürülmesine ilişkin, “Silindi” denilen polis kamerası kayıtları jandarma tarafından kurtarıldı. Görüntü kayıtlarında, kamerayı kullanan polisin Doğan’ın vurulmasını kastederek, “Özel Harekat niye böyle birşey yaptı!” ve “Abi nasıl yapar bunu Özel Harekat ya!” diye konuşuyor. Daha sonra polis dört el havaya ateş ediyor.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre Sarıyer’de 18 Ekim 2015’te baskın yapılan bir evde Dilek Doğan, polisin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetmişti. Doğan’ın ölümünden sonra bir polis hakkında İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Olay gününe ait polisin el kamerası kayıtlarının ham hallerinin silindiği anlaşılmış ve  bu görüntülere erişilemeyeceği belirtildi. Bunun üzerine mahkeme, kamerayı Jandarma Kriminal Kurumu’na göndererek, görüntülerin geri getirilmesini istedi. Mahkeme görüntüleri kurtararak, mahkemeye sundu. 

Kurtarılan görüntüler, Doğan’ın vurulmasından hemen sonrasına ait. Evin önünde çekilen görüntülerde, Doğan Ailesi’nin çığlıkları duyuluyor. Polis memurları, baba Metin Doğan’ın “O benim gözbebeğimdi, nasıl vurdun!”, “Oy Dilek!”, ve “Vur, beni de vur” diye bağırdığı duyuluyor. Kamerayı kullanan polis memuru “Özel Harekat niye böyle birşey yaptı!” ve “Abi nasıl yapar bunu Özel Harekat ya!” diye konuşuyor. Daha sonra polis dört el havaya ateş ediyor. Dilek Doğan Davası’na 8 Mart’ta devam edilecek.

Hürriyet
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