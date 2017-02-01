DİLEK ÖCALAN İÇİN YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Dilek Öcalan için yakalama kararı çıkarıldı

HDP Milletvekili Dilek Öcalan hakkında "yakalama" kararı çıkarıldı.

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Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi, "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılanan ve adresinde bulunamayan HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan hakkında "yakalama" kararı çıkardı. 

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ikinci duruşmasında, Öcalan'ın avukatları Sevda Çelik Özbingöl, Dilara İnal ve Faruk Bedlek hazır bulundu. 

Avukat Özbingöl, müvekkilinin milletvekili olması sebebiyle yasama dokunulmazlığı bulunduğunu belirterek, mahkemeye davetle çağrılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, hakkında zorla getirilme kararına rağmen kendisine ulaşılamayan ve ikinci kez ifade vermeye gelmeyen Öcalan hakkında savunmasının alınmasına yönelik "yakalama" kararı vererek duruşmayı erteledi.

Güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Mehmet Yılmaz'ın 23 Şubat 2016'da Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki cenazesine katılan Dilek Öcalan hakkında, konvoydaki davranışlarının "terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek nitelikte olduğu" gerekçesiyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

AA
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