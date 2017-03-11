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'DİLENCİ SERVİSİ' GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

'Dilenci servisi' güvenlik kamerasına yansıdı

Adana'da dilencilik yapanların sabah araçlarla yol kenarlarına bırakılması ve akşam buralardan alınıp götürülmesi MOBESE kameralarına yansıdı.

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Adana Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince, kent genelindeki trafik ışıklarında ve halkın yoğun olduğu bölgelerde "dilencilik" ve "cam silme" bahanesiyle özellikle çocukları kullanarak haksız kazanç sağlayanlara yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.

Bu kapsamda basın kuruluşlarıyla paylaşılan MOBESE görüntülerinde, sabah saatlerinde bir minibüsün yolun sağında durduğu ve içinden çocukların da olduğu 5 kişinin çıktığı görüldü.

Akşam olduğunda ise dilencilerin kendilerini almak için gelen bir otomobile binerek bölgeden ayrılması kameralara yansıdı.

Polis ekiplerinin dilencilere karşı 1 Mart ve 9 Mart'ta gerçekleştirdiği çalışmalarda, 5'i Suriye uyruklu 9 kişiye dilendirmekten, 19’u Suriye uyruklu 40 kişiye ise dilenmekten adli işlem uygulandığı belirtildi.

AA
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